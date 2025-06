Übernahme von Toyota Industries rückt näher

Tokio. Die Mehrheit der Toyota-Aktionäre hat dem Enkel des Firmengründers, Akio Toyoda, den Rücken gestärkt gegen die Kritik einiger Anteilseigner an den Plänen zur Übernahme des Zulieferers Toyota Industries. Sie kürten Toyoda erneut zum Verwaltungsratschef (Chairman), wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Vor einem Jahr war er mit 72 Prozent zum Vorsitzenden des Gremiums gewählt worden. Toyota will seinen Zulieferer Toyota Industries von der Börse nehmen und unter die Fittiche der Gründerfamilie bringen. (Reuters/jW)