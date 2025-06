Biontech schluckt Rivalen Curevac

Mainz. Der Pharmakonzern ­Biontech will den Rivalen ­Curevac aus Tübingen übernehmen. Beabsichtigt sei, alle Aktien von Curevac zu erwerben, teilte Biontech am Donnerstag mit. Mit dem Kauf wollen sich die Mainzer weiteres Know-how auf dem Weg zu Krebstherapien auf mRNA-Basis ins Haus holen. Die Transaktion wird ein Milliardenvolumen haben. Es ist bereits der zweite milliardenschwere Deal, den Biontech binnen kurzer Zeit verkündet. Am Wettlauf um einen Coronaimpfstoff im Jahr 2020 hatten sich beide Unternehmen beteiligt. Der Forschungs- und Entwicklungsstandort von Curevac soll erhalten bleiben. (dpa/jW)