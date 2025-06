EZB: Tariflöhne steigen deutlich langsamer

Berlin. Die Löhne in der Währungsunion werden der Europäischen Zentralbank (EZB) zufolge in diesem Jahr deutlich langsamer wachsen. Die Tariflöhne dürften um durchschnittlich 3,1 Prozent zulegen, wie die EZB am Mittwoch voraussagte. Im vergangenen Jahr hatte es noch ein Plus von 4,7 Prozent gegeben, befeuert durch Einmalzahlungen wie die deutsche Inflationsausgleichsprämie. Diese steuer- und abgabenfreien Sonderzahlungen sind keine dauerhaften Lohnerhöhungen. Für ihre Prognose werden nur aktive Tarifverträge erfasst. Diese gelten den Angaben nach für 48,8 Prozent der Werktätigen in den teilnehmenden Ländern. (Reuters/jW)