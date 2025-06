Kay Nietfeld/dpa Das Jenseitige im Blick: Bruno Kahl am 4. Juli 2024 im Afghanistan-Untersuchungsausschuss des Bundestages

An diesem Mittwoch beschließt das Bundeskabinett, wer demnächst wo deutscher Botschafter wird. Ein Stuhlrücker heißt Bruno Kahl, seit 2016 Chef des Bundesnachrichtendienstes (BND): Er wird zum Vatikan beordert, muss sich also kaum umgewöhnen. Für Übersinnliches und Jenseitiges ist der Heilige Stuhl mindestens so zuständig wie der BND: Dessen regelmäßig laut vorgetragene Halluzination »Die Russen kommen« sichert seine Existenz. Auch Kahl leidet an Erscheinungen und macht das manchmal öffentlich. Etwas Aufsehen erregte zum Beispiel sein Interview mit der Deutschen Welle am 8. März, in dem er formulierte: »Ein frühes Kriegsende in der Ukraine befähigt die Russen, ihre Energie dort einzusetzen, wo sie sie eigentlich haben wollen, nämlich gegen Europa.« Als aus diesem und anderen Sätzen geschlossen wurde, er sei für einen möglichst langen Krieg, hatten die staatsfrommen Medien einige Mühe beim Geraderücken.

Dabei stimmt doch Kahls Vision. Am Montag erteilte er sich daher im Podcast »Table Today« erneut die Lizenz zum Spökenkieken: Der BND habe »Belege, dass die Ukraine nur ein Schritt auf dem Weg nach Westen ist«. In Moskau gebe es Leute, die nicht mehr daran glaubten, dass die USA von Russland angegriffenen Ländern in Europa wirklich beispringen würden. Sie wollten deshalb etwa im Baltikum den Artikel 5 der NATO testen. Dafür müsse Russland »keine großen Bombenangriffe fliegen oder Panzerarmeen in Bewegung setzen«. Es reiche schon, »kleine grüne Männchen« nach Estland zu schicken, um vorgeblich unterdrückte russische Minderheiten zu schützen. Verhandlungen des Westens mit Russland bezeichnete Kahl als nicht vielversprechend, weil Russland eine Kapitulation der Ukrai­ne wolle.

Kahl ist der Beleg: Es gibt Leute, die wegen Geisterseherei kein Interesse an einem frühen Kriegsende haben.