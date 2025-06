1815, 9. Juni: Der Wiener Kongress zur Friedensregelung unter Beteiligung aller Staaten, die gegen Napoleon gekämpft haben, endet mit der Schaffung des Deutschen Bundes und der auf Betreiben des russischen Zaren Alexander I. initiierten Bildung der »Heiligen Allianz«, einem reaktionären Fürstenbündnis gegen Freiheit, Demokratie und nationale Unabhängigkeitsbestrebungen.

1945, 10. Juni: Die von Marschall Georgi K. Schukow geleitete Sowjetische Militäradministration (SMAD) erlässt den Befehl Nummer 2, der die Bildung antifaschistisch-demokratischer Parteien und freier Gewerkschaften im sowjetisch besetzten Teil Deutschlands gestattet. In dem Befehl heißt es, es sei die »Bildung und Tätigkeit aller antifaschistischen Parteien zu erlauben, die sich die endgültige Ausrottung der Überreste des Faschismus und die Festigung der Grundlage der Demokratie und der bürgerlichen Freiheiten in Deutschland und die Entwicklung der Initiative und Selbstbetätigung der breiten Massen der Bevölkerung in dieser Richtung zum Ziel setzen«.

1955, 12. Juni: Die kubanischen Revolutionäre um Fidel Castro reorganisieren sich und gründen das »Movimiento 26 de Julio« (Bewegung des 26. Juli). Die Bezeichnung geht zurück auf den Angriff auf die Moncada-Kaserne in Santiago de Cuba vom 26. Juli 1953. Dieser gilt als Beginn des Kampfes gegen die vom US-Imperialismus gestützte Diktatur Fulgencio Batistas. Die »Bewegung des 26. Juli« wird in den folgenden Jahren bis zur Flucht des Diktators die treibende Kraft der kubanischen Revolution.

1990, 9. Juni: US-Präsident George Bush sen. empfängt in Washington den DDR-Ministerpräsidenten Lothar de Maizière. Bush stellt im Gespräch klar, dass bei allem, was zur Beruhigung der UdSSR getan werde, eine Gleichbehandlung der Streitkräfte des Westens und der Sowjetunion nicht in Frage käme: Die Präsenz der Alliierten sei erwünscht, die der Sowjets nicht. De Maizière sieht es nicht anders.