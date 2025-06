USA: Richterin blockiert erneut Harvard-Verordnung

Washington. Eine Bundesrichterin in Boston hat die jüngste Verordnung von US-Präsident Donald Trump zur Harvard-Universität am Donnerstag (Ortszeit) vorerst mit einer einstweiligen Verfügung blockiert. Laut Trumps Verordnung sollte ausländischen Studenten, die an der Harvard-Universität studieren wollten, die Einreise in die USA verweigert werden. Bezirksrichterin Allison Burroughs entschied, die Verordnung würde der Eliteuniversität »unmittelbaren und irreparablen Schaden« zufügen, bevor Gerichte Gelegenheit hätten, den Fall zu prüfen. Die Verordnung könne damit bis zur Klärung der Angelegenheit nicht in Kraft treten. (Reuters/jW)