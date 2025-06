Klimaprotest vor Axel-Springer-Druckerei

Berlin. Aktivisten der Gruppe »Neue Generation« haben versucht, Zufahrten und Ausfahrten einer Druckerei des Axel-Springer-Verlags in Berlin-Spandau zu blockieren. Sie hätten drei Fahrzeuge vor dem Gebäude abgestellt und sich auf den Dächern festgeklebt, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch abend. Dabei seien sechs Personen in der Nacht zu Donnerstag festgenommen worden. Die aus der Initiative »Letzte Generation« hervorgegangene Klimaschutzgruppe teilte zuvor mit, sie wolle mit der Blockade die Auslieferung von Zeitungen des Springer-Verlags verhindern, da diese die Klimakrise verharmlosten. (dpa/jW)