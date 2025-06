Suzuki mangelt es an seltenen Erden

Tokio. Der japanische Autobauer Suzuki hat Insidern zufolge die Produktion seines Modells Swift wegen des Mangels an seltenen Erden infolge von Chinas Lieferbeschränkungen eingestellt. Der Autokonzern hatte zunächst den Bau des Kleinwagens mit Ausnahme des Sportmodells ausgesetzt und dies mit einem Mangel an Komponenten begründet. Auch in der europäischen Autoindustrie führt Chinas seit April geltende Exportbremse für seltene Erden bereits zu ersten Produktionsausfällen. (Reuters/jW)