US-Handelsdefizit sinkt deutlich

Washington. Das US-Handelsbilanzdefizit hat im April und damit nach den Zollankündigungen von Präsident Donald Trump spürbar nachgelassen. Die Lücke zwischen Im- und Exporten sank auf 61,6 Milliarden US-Dollar, wie das Handelsministerium am Donnerstag mitteilte – ein deutlicher Rückgang gegenüber dem Vormonat, als noch ein Defizit von 138,3 Milliarden US-Dollar verzeichnet wurde. Die Importe sanken im April um gut 16 Prozent auf 351 Milliarden US-Dollar, während die Exporte um drei Prozent auf 289,4 Milliarden US-Dollar stiegen. Trump hatte Anfang April zahlreichen Ländern pauschale Zölle von 20 Prozent aufgebrummt. Diese wurden kurz danach zwar für 90 Tage auf Eis gelegt. Dennoch bleiben in vielen Fällen Basiszölle in Kraft. (Reuters/jW)