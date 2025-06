Schweden will estnisches Gefängnis »mieten«

Stockholm. Die schwedische Regierung plant, Hunderte Straftäter in einem Gefängnis in Estland unterzubringen. Eine entsprechende Übereinkunft zwischen den beiden EU-Staaten soll Mitte Juni in Stockholm unterzeichnet werden, wie Justizminister Gunnar Strömmer am Mittwoch mitteilte. Den Angaben zufolge soll eine Haftanstalt im südestnischen Tartu angemietet werden, in deren 400 Zellen insgesamt bis zu 600 Häftlinge untergebracht werden können. (dpa/jW)