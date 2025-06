Massenabschiebungen aus Pakistan

Islamabad. Im Zuge einer groß angelegten Abschiebungskampagne der pakistanischen Regierung haben nach Angaben aus Islamabad seit April mehr als 200.000 Afghanen das Land verlassen. Dies teilte das pakistanische Innenministerium am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP mit. In den vergangenen Jahrzehnten waren Millionen von Afghanen vor Kriegen in das Nachbarland Pakistan geflohen, darunter Hunderttausende seit der Rückkehr der afghanischen Taliban an die Macht im Jahr 2021. Seit Beginn der Kampagne im Jahr 2023 mussten mehr als eine Million Afghanen das Land wieder verlassen. (AFP/jW)