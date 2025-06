Fünf Bürgermeister in Türkei festgenommen

Ankara. In der Türkei hat die Polizei am Mittwoch fünf oppositionelle Bezirksbürgermeister sowie 17 weitere Menschen festgenommen. Die Festnahmen seien mit einer Untersuchung wegen Korruptionsvorwürfen gegen von der größten türkischen Oppositionspartei CHP regierte Gemeinden begründet worden, teilte ein CHP-Sprecher der Nachrichtenagentur AFP mit. Unter den Festgenommenen seien ein ehemaliger Abgeordneter, drei Bürgermeister in Istanbul sowie weitere Bürgermeister in der südlichen Provinz Adana. Damit sei die Zahl der festgenommenen CHP-Bürgermeister auf neun gestiegen, hieß es weiter. Unter ihnen ist auch der Istanbuler Oberbürgermeister Ekrem İmamoğlu, der als wichtigster politischer Rivale von Präsident Recep Tayyip Erdoğan gilt. Dessen Verhaftung im März hatte zu den größten Demonstrationen in der Türkei seit den Gezi-Protesten vor rund zehn Jahren geführt. (AFP/jW)