Spanien annulliert Rüstungskauf von Israel

Madrid. Die Regierung in Madrid hat spanischen Medienberichten zufolge den Kauf von 1.680 israelischen Panzerabwehrraketen und 168 Abschussgeräten annulliert. Der Vertrag sei 287,5 Millionen Euro wert gewesen, berichtete am Mittwoch die spanische Tageszeitung El País unter Berufung auf Regierungskreise. Der Vertrag sah vor, die Waffen in Spanien unter der Lizenz des israelischen Waffenherstellers Rafael zu produzieren. Das Verteidigungsministerium sagte der Nachrichtenagentur AFP, die Regierung habe mit der Annullierung israelischer Lizenzen begonnen, um »eine größere technologische Unabhängigkeit und Autonomie zu erzielen«. Im April hatte die Regierung bereits einen Vertrag mit dem israelischen Waffenhersteller IMI Systems über den Kauf von Munition aufgekündigt. Arbeitsministerin Yolanda Díaz erklärte daraufhin, Spanien könne keine Geschäfte »mit einer genozidalen Regierung« machen, »die das palästinensische Volk massakriert«. (AFP/jW)