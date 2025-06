UN-Sicherheitsrat berät über Gazaresolution

New York. Der UN-Sicherheitsrat sollte am Mittwoch über einen Resolutionsvorschlag über die Forderung nach einer sofortigen Waffenruhe im Gazastreifen und humanitärer Hilfe für das Palästinensergebiet entscheiden. Die Resolution, durch die der Druck auf Israel verstärkt werden soll, dürfte bei dem Votum allerdings am Veto der USA scheitern. Die zehn gewählten Mitglieder des Sicherheitsrates, die den Text einbringen werden, hätten vergeblich versucht, mit den USA zu verhandeln, so ­diplomatische Vertreter gegenüber AFP. (AFP/jW)