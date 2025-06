Israelische Rüstungsexporte auf Höchststand

Tel Aviv. Die israelischen Rüstungsexporte haben im vergangenen Jahr mit einem Volumen von 12,9 Milliarden Euro einen neuen Rekordstand erreicht. Es handele sich um »das vierte Allzeithoch in Folge«, teilte das für die Genehmigung der Ausfuhren zuständige sogenannte Verteidigungsministerium am Mittwoch mit. Trotz der Kritik der Golfstaaten an Israels Krieg im Gazastreifen nahmen vor allem die Rüstungsverträge mit diesen Ländern zu. »Operative Erfolge« der Armee im Gazakrieg und die »Performance israelischer Systeme auf dem Schlachtfeld« hätten die Nachfrage nach ihrer Verteidigungstechnologie angekurbelt, erklärte das Ministerium. Die Ausfuhren von Lenkwaffen, Raketen und Luftabwehrsystemen hätten »einen neuen wichtigen Meilenstein erreicht« und würden 48 Prozent der Gesamtexporte des Landes ausmachen, nach 36 Prozent im Jahr 2023. (AFP/jW)