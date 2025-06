Linke-Fraktion gegen Diätenerhöhung

Berlin. Die Bundestagsfraktion der Linkspartei wendet sich gegen einen für Donnerstag geplanten Bundestagsbeschluss zur Erhöhung der Diäten. Dieser würde schon zum 1. Juli zu einer Anhebung der Bezüge von aktuell 11.227,20 Euro im Monat um 606 Euro führen, sagte der parlamentarische Geschäftsführer Christian Görke am Montag in Berlin. Weitere automatische Anhebungen würden in den nächsten Jahren der Legislatur folgen. Das sei »nicht nur ungerecht, sondern geht auch an der Lebensrealität der Leute vorbei«. (dpa/jW)