Thyssen-Krupp hält an Stellenabbau fest

Essen. Die krisengeschüttelte Stahlsparte des Essener Industriekonzerns Thyssen-Krupp will am Jobabbau festhalten und plant dazu einen Sozialplan. Darin sollten unter anderem Altersteilzeit, Abfindungen und Transfergesellschaften geregelt werden, sagte der Personalvorstand von Thyssen-Krupp Steel, Dirk Schulte, der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung vom Montag. Der Konzern hatte im November angekündigt, 11.000 Stellen im Stahlbereich zu streichen. 5.000 Arbeitsplätze sollen vollständig wegfallen, weitere 6.000 ausgelagert werden. In Kürze sollen Gespräche mit der IG Metall beginnen. (AFP/jW)