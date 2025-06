Millionen Kinder Opfer sexualisierter Gewalt

Mannheim. Jede fünfte Frau in der BRD ist im Kindes- und Jugendalter Opfer von sexualisierter Gewalt geworden. Insgesamt haben einer am Montag vorgestellten repräsentativen Studie zufolge 12,7 Prozent der 18- bis 59jährigen solche Taten bereits erlebt – das sind 5,7 Millionen Menschen. Bei den Frauen liegt die Betroffenenrate bei 20,6, bei den Männern bei 4,8 Prozent. Das Ausmaß sei »erschreckend groß«, sagte der Mannheimer Psychiater und Studienkoordinator Harald Dreßing. Erstmals beleuchtet die großangelegte Erhebung mehrerer Forschungseinrichtungen Fälle auch jenseits der Kirchen. Im Durchschnitt war das Alter während des ersten Übergriffs 11,2 Jahre, im Mittelwert erstreckten sich die Taten über die Dauer von 3,4 Jahren. Digitale Kanäle spielten zunehmend eine Rolle. Die Täter stammten am häufigsten aus der Familie und der Verwandtschaft. (dpa/AFP/jW)