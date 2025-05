Geldstrafen für Farbaktion gegen Grünen-Gebäude

Julius-Christian Schreiner/TNN/dpa

Berlin. Wegen eines Farbanschlags auf die Bundesgeschäftsstelle der früheren Regierungspartei Bündnis 90/Die Grünen in Berlin-Mitte sind zwei Mitglieder der mittlerweile umbenannten Klimaschutzaktionsgruppe »Letzte Generation« zu Geldstrafen verurteilt worden. Das Amtsgericht Tiergarten hat sie der Sachbeschädigung schuldig gesprochen, wie eine Sprecherin am Dienstag abend mitteilte. Sie sollen 750 beziehungsweise 1.200 Euro zahlen. Die Staatsanwaltschaft beantragte Geldstrafen in Höhe von 1.200 beziehungsweise 1.500 Euro. Die Verteidigung plädierte auf Freispruch oder hilfsweise geringere Strafen.

Die beiden hatten das Gebäude am 2. November 2022 unter anderem mittels eines Feuerlöschers mit Farbe besprüht. Es sollen Reinigungskosten in Höhe von mindestens 1.900 Euro entstanden sein. Außerdem klebten sich die zwei laut Staatsanwaltschaft jeweils mit einer Hand im Eingangsbereich der Geschäftsstelle fest. Die Polizei löste sie los. (AFP/jW)