»Wir müssen da jetzt gemeinsam durch«: Sparkurs in Bremen

Lars Penning/dpa Die Linke trägt den Kürzungskurs mit: Mitglieder der Bürgerschaft bei einer Sitzung (12.8.2024)

Bremen. Das Land Bremen hat seine Sparpläne konkretisiert. Innerhalb von drei Jahren sollen rund 254 Millionen Euro eingespart werden. »Wir müssen da jetzt gemeinsam durch, damit das Land Bremen mit seinen beiden Städten wieder mehr Handlungsspielraum erhält«, betonte am Dienstag Bremens Finanzsenator Björn Fecker (Grüne). Nach Angaben der Finanzverwalting soll bis 2027 unter anderem bei Sozialleistungen, bei der Sanierung der Bremer Straßenbahn AG (BSAG) und beim kommunalen Klinikverbund Gesundheit Nord (Geno) gespart werden. Außerdem erhöht Bremen die Betten- und Grunderwerbssteuer, kassiert mehr Geld von Spielbanken und hebt Zinsen im Hafen an. In dem Land stellen SPD, Linkspartei und Grüne die Regierung. (dpa/jW)