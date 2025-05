20 Jahre Haft für Arzt in Frankreich

Paris. Ein Gericht im westfranzösischen Vannes hat am Mittwoch einen Chirurgen wegen sexualisierter Gewalt gegen 299 meist minderjährigen Patienten zu 20 Jahren Haft verurteilt. In dem wohl größten Prozess dieser Art in Frankreich hatte der pensionierte Klinikarzt Joël Le Scouarnec gestanden, zwischen 1989 und 2014 insgesamt 158 Patienten und 141 Patientinnen im Durchschnittsalter von elf Jahren misshandelt zu haben. Zu den Taten kam es im Operationssaal, während der Narkose und auch auf den Patientenzimmern. Die Staatsanwaltschaft hatte 20 Jahre Haft und damit die höchstmögliche Strafe für den Angeklagten gefordert. Laut Staatsanwalt ist die Zahl der Opfer des Chirurgen noch höher. Um den Prozess nicht zu verzögern, seien zunächst 299 Fälle angeklagt worden. Das Gerichtsverfahren erschüttert Frankreich. Es steht auch die Frage im Raum, weshalb die Gesundheitsbehörden den bereits 2005 wegen Kinderpornographie zu Bewährung verurteilten Arzt nicht früher gestoppt haben. (dpa/jW)