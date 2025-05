EU verhängt Sanktionen gegen syrische Milizen

Brüssel. Die EU hat am Mittwoch Sanktionen gegen drei Milizen in Syrien verhängt, die sie für die tödliche Gewalt gegen mehrheitlich alawitische Zivilisten im März verantwortlich macht. Die Sultan-Murad-Division, die Hamsa-Division und die Sultan-Sulaiman-Schah-Brigade seien der Sanktionsliste hinzugefügt worden, hieß es. Auch die Anführer der beiden letzten Gruppen wurden mit Sanktionen belegt. Im März sollen im Nordwesten Syriens bei Massakern Tausende mehrheitlich Alawiten ums Leben gekommen sein. In der vergangenen Woche hatten die EU-Mitgliedstaaten sich geeinigt, alle verbliebenen Wirtschaftssanktionen gegen Syrien aufzuheben. (AFP/jW)