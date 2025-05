EU plant »stärkere Präsenz« im Schwarzen Meer

Brüssel. Die EU hat angekündigt, künftig im Schwarzen Meer »mehr Präsenz zu zeigen, um dem russischen Einfluss in der Region« entgegenzutreten. Brüssel plant eine »engere Zusammenarbeit« mit den Anrainerstaaten – ausgenommen Russland – und die Einrichtung eines »Zentrums für maritime Sicherheit« in der Region, wie aus einem am Mittwoch veröffentlichten Strategiepapier der EU-Kommission hervorgeht. Darin wird auch eine Stärkung der Handelsbeziehungen, Informationsaustausch sowie die Zusammenarbeit mit den Küstenwachen der Ukraine, Moldaus, Georgiens, der Türkei, Armeniens und Aserbaidschans erwähnt. (AFP/jW)