US-Regierung will chinesischen Studenten Visa entziehen

Washington. Die US-Regierung will laut einer Mitteilung vom Mittwoch in den Vereinigten Staaten studierenden Chinesen das Visum entziehen und die Regeln für künftige Antragsteller aus der Volksrepublik verschärfen. Unklar blieb zunächst, wie viele Studenten betroffen wären. Chinas Außenamt legte nach eigenen Angaben Beschwerde gegen den »ungerechtfertigten« Visaentzug ein. Das diskriminierende Vorgehen Washingtons entlarve die »Lüge von Freiheit und Offenheit«, mit denen sich die USA stets brüsteten, sagte Sprecherin Mao Ning in Beijing. Die USA würden damit ihrem internationalen Ansehen weiter schaden. (dpa/jW)