Brockworth. Beim als Käserennen bekannten »The Cooper’s Hill Cheese-Rolling and Wake« in der englischen Grafschaft Gloucestershire hat der Deutsche Tom Kopke (23) aus München seinen Wettkampf gewonnen. Das berichteten britische Medien am Montag. Kopke hatte bereits im vergangenen Jahr einen Titel geholt. »Ich habe hart dafür gearbeitet. Ich habe mein Leben dafür riskiert. Das ist mein Käse«, zitierte ihn die Nachrichtenagentur PA auf Englisch. Auf der Jagd nach einem rollenden Laib »Double Gloucester« stürzen sich die Teilnehmer einen Hügel hinunter. Der Hügel sei in diesem Jahr trocken und entsprechend hart gewesen, sagte Kopke der Rundfunkanstalt BBC. Am Ende sei er ohnmächtig geworden. (dpa/jW)