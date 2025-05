Exchefredakteur von Aula vor Gericht

Graz. Der ehemalige Chefredakteur des Monatsmagazins Aula muss sich in Österreich wegen mutmaßlicher Wiederbetätigung vor Gericht verantworten. Das Verbotsgesetz von 1974 stellt jede Betätigung im Sinne des sogenannten Nationalsozialismus unter Strafe. Im September soll der Prozess gegen den Grazer Ex-FPÖ-Politiker Martin Pfeiffer in Graz beginnen, wie die Wiener Tageszeitung Der Standard am Donnerstag online berichtete. Medieninhaber der Aula war demnach die FPÖ-nahe »Arbeitsgemeinschaft Freiheitlicher Akademikerverbände Österreichs«, ein Verband von Burschenschaften. Zur Anzeige gebracht hatte die Organisation SOS-Mitmensch den Fall auf Grundlage eines 300 Seiten langen Dossiers über Aula mit Hunderten Artikeln. (jW)