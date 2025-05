Großbritannien: Neuer Höchststand bei Inflation

London. In Großbritannien ist die Inflation im April auf einen neuen Höchststand gestiegen. Wie das nationale Statistikamt (Office for National Statistics, ONS) am Mittwoch mitteilte, stieg die Teuerungsrate im April um 3,5 Prozent, nach 2,6 Prozent im März. Das war der Behörde zufolge die stärkste Teuerung seit Januar 2024. Der Anstieg ging demnach auf höhere Preise für Energie und Wasser zurück. Die Regierung hatte Unternehmen gestattet, ihre Preise für Privathaushalte anzuheben. Dem ONS zufolge war es der stärkste Anstieg »seit dem Höhepunkt der Energiekrise« im Oktober 2022. (AFP/jW)