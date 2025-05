Polizei geht gegen Nakba-Demo in Berlin-Kreuzberg vor

Foto: Christophe Gateau/dpa Polizeieinsatz am Rande der Demonstration zum 77. Nakba-Tag (Berlin, 15.5.2025)

Berlin. Bei einer propalästinensischen Demonstration in Berlin-Kreuzberg ist es zu Tumulten und heftigen Rangeleien zwischen Demonstranten und Polizei gekommen. Teilnehmer bewarfen Polizisten am Abend am Südstern mit Getränkedosen und anderen Gegenständen und bespritzen sie mit roter Farbe. Die Polizei sprach auch von Flaschenwürfen und einem Steinwurf. Ein Beamter wurde demnach verletzt. Es gab den Angaben zufolge zunächst etwa 20 Festnahmen. Polizisten mit Helmen versuchten, die Menge der Demonstranten zurückzudrängen. Die Polizei hatte auch einen Wasserwerfer aufgefahren, setzte ihn zunächst aber nicht ein.

Etwa Tausend Menschen haben anlässlich des palästinensischen Nakba-Gedenktags, der an die Vertreibung palästinensischer Einwohner während des ersten Arabisch-Israelischen Krieges (1947–1949) erinnert, in Berlin-Kreuzberg demonstriert. (jW/dpa)