Deutsche 15jährige oft vor Monitor

Paris. Deutsche Jugendliche verbringen im internationalen Vergleich besonders viel Zeit mit Tik Tok, Computerspielen und anderen digitalen Anwendungen. Fast drei Viertel der 15jährigen verbringen pro Schultag mehr als zwei Stunden am Bildschirm, wie aus einer neuen Studie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hervorgeht. Lediglich in vier der 36 untersuchten Nationen lagen die Werte noch höher, darunter Polen und Estland. Im Schnitt verbringen deutsche 15jährige in Deutschland laut OECD 48 Stunden wöchentlich an ihren diversen Bildschirmen, was fast sieben Stunden täglich entspricht. (dpa/jW)