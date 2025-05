Dallas. Die Dallas Stars stehen kurz vor dem Einzug ins Halbfinale der Stanley-Cup-Playoffs. Das Team von Chefcoach Peter DeBoer setzte sich am Dienstag (Ortszeit) gegen die Winnipeg Jets mit 3:1 durch und baute die Führung in der Best-of-seven-Serie auf 3:1 aus. Ihr finnischer Stürmer Mikael Granlund führte die Stars mit einem Hattrick zum Sieg. »Der Job ist noch nicht erledigt«, mahnte der Matchwinner jedoch. Mit einem weiteren Erfolg würde Dallas in der Nacht zu Freitag (MESZ) in Winnipeg die nächste Runde erreichen. (sid/jW)