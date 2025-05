Bayern: »Identitäre« Flugblätter an Schulen

München. Zwischen Ende April und Anfang Mai 2025 haben die Bayerische Informationsstelle gegen Extremismus (BIGE) Meldungen über Aktivitäten der neurechten »Identitären Bewegung Deutschland« (IBD) im Umfeld mehrerer Schulen in Bayern erreicht. Das teilte die bayerische Staatsregierung am Freitag mit. In verschiedenen Städten wurden demnach insbesondere im Umfeld von Gymnasien Flyer der IBD verteilt. Auch im Nachbarland Baden-Württemberg seien der Regierung zwei Fälle bekannt. Medienberichten zufolge kursieren die Flyer auch an Schulen in Norddeutschland. Die Flugblätter tragen den Titel »Lehrer hassen diese Fragen«. Auf ihrer Website spricht die IBD von einer »Schulkampagne«. (dpa/jW)