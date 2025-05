Goethe-Institut und DIHK fördern Fachkräfte

Berlin. Die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) will stärker mit dem Goethe-Institut zusammenarbeiten, um die Einwanderung von Fachkräften aus dem Ausland zu fördern. Der Fokus werde unter anderem auf der gezielten »Beratung und Vorbereitung junger Menschen in Drittstaaten« liegen, die an einer Ausbildung in der BRD interessiert seien, erklärten DIHK und Goethe-Institut am Dienstag. Ausgebaut werden sollen nun unter anderem die Angebote an »strategisch bedeutsamen Standorten wie Marokko, Indien und den Philippinen«, hieß es weiter. (AFP/jW)