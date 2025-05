Erste Großanlage für E-Methanol eröffnet

Apenrade. In der Nähe der deutsch-dänischen Grenze ist die erste große E-Methanol-Anlage der Welt in Betrieb genommen worden. Das Energieunternehmen European Energy erklärte die Anlage Kassø im dänischen Apenrade am Dienstag offiziell für eröffnet. Zu den Abnehmern des »grünen Methanols« zählen zunächst die drei dänischen Großkonzerne Mærsk, Lego und Novo Nordisk, ehe die Betreiber auch andere Märkte wie den in Deutschland erschließen wollen. E-Methanol ist nahezu CO2-neutral und soll in der Schiffahrt zum Einsatz kommen. (dpa/jW)