Covestro-Übernahme durch Ölkonzern ADNOC

Brüssel. Der Ölkonzern ADNOC aus den Vereinigten Arabischen Emiraten darf nach Entscheidung der EU-Wettbewerbshüter den Chemiekonzern Covestro mit Sitz in Leverkusen übernehmen. Die Übernahme gebe »keinen Anlass zu wettbewerbsrechtlichen Bedenken«, teilte die EU-Kommission in Brüssel am Dienstag mit. ADNOC hatte im Dezember mitgeteilt, bereits mehr als 91 Prozent aller Covestro-Aktien zu halten. Die Übernahme soll noch in diesem Jahr vollständig über die Bühne gehen. (AFP/jW)