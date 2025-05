Regierung am Ende: Rumäniens Ministerpräsident tritt zurück

AP Photo/Andreea Alexandru In der Klemme: Der rumänische Ministerpräsident Marcel Ciolacu (Bukarest, 5.5.2025)

Bukarest. Rumäniens Ministerpräsident Marcel Ciolacu hat seinen Rücktritt angekündigt und auch den Auszug seiner Partei aus der als »prowestlich« geltenden Regierungskoalition. Die Minister würden im Amt bleiben, bis nach der Stichwahl für das Präsidentschaftsamt am 18. Mai eine neue Mehrheit gebildet werden könne, sagte Ciolacu am Montag. Er hatte zuvor einen Austritt der Sozialdemokraten aus der Koalition zunächst in Aussicht gestellt und dabei auf das schwache Abschneiden ihres Kandidaten Crin Antonescu bei der ersten Runde der Wahl am Sonntag hingewiesen. Die Abstimmung hatte der rechte Kandidat George Simion gewonnen, der nun gegen einen EU-freundlichen Kandidaten antritt. (Reuters/jW)