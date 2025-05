Lufthansa und Air France meiden Luftraum über Pakistan

Sebastian Gollnow/dpa Die Kranich-Airline soll Islamabad "bis auf weiteres" nicht anfliegen

Berlin. Mehrere Fluggesellschaften haben angekündigt, den Flugraum über Pakistan angesichts zunehmender Kriegsgefahr mit Indien zu meiden. Neben der Lufthansa meldete dies auch die französische Fluggesellschaft Air France am Montag. Die Fluggesellschaften der Lufthansa Group »meiden den pakistanischen Luftraum bis auf weiteres«, hieß es in einer Erklärung gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Dies werde jedoch zu längeren Flugzeiten auf einigen Strecken nach Asien führen. Der Lufthansa-Flug LH760 von Frankfurt nach Neu-Delhi musste am Sonntag aufgrund einer längeren Route fast eine Stunde länger fliegen als üblich, wie Daten der Flugverfolgungswebsite »Flightradar 24« zeigten. Demnach mieden auch einige Flüge von British Airways, Swiss International Air Lines und Emirates den pakistanischen Luftraum, flogen über das Arabische Meer und bogen dann nach Norden in Richtung Delhi ab. (Reuters/jW)