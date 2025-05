Solarausbau weltweit stark, China vorn

München. Nach mehreren Rekordjahren dürfte der weltweite Ausbau der Solarenergie in den kommenden Jahren weiter schleunig voranschreiten. Neue Spitzenwerte seien allerdings nicht zu erwarten, prognostizierten der Bundesverband Solarwirtschaft und der europäische Dachverband Solarpower Europe am Mittwoch auf der Messe Intersolar Europe. Weltweit könnten 2025 demnach 600 Gigawatt Leistung hinzukommen. Vorreiter sei China, das mehr als doppelt so viele Kapazitäten schaffe wie die weiteren neun Staaten mit dem stärksten Ausbau. (dpa/jW)