China stärkt Konjunktur vor Zollverhandlungen

Beijing. Vor den Verhandlungen über den Zollstreit mit den USA am Sonnabend hat die Regierung Chinas ein Konjunkturprogramm für die heimische Wirtschaft angekündigt. Der Leitzins und die allen Banken vorgeschriebene Höhe eingelagerter Reserven würden gesenkt, um die Kreditvergabe anzukurbeln, teilte Zentralbankchef Pan Gongsheng am Mittwoch mit. Dadurch sollen »technologische Innovationen« gefördert und der »Konsum angekurbelt« werden. China hat seit geraumer Zeit mit einer schwächelnden Binnennachfrage zu kämpfen, die wegen der aktuellen Exportschwierigkeiten um so schwerer wiegt. (Reuters/jW)