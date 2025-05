Neue Rebsorte in Sachsen gepflanzt

Weinböhla. Das Sächsische Staatsweingut Schloss Wackerbarth testet zwei pilzresistente Rebsorten im hiesigen Klima. Auf einem 1,4 Hektar großen Weinberg in Weinböhla setzte am Montag eine GPS-gesteuerte Pflanzmaschine 4.000 Blütenmuskateller sowie 1.500 Merlot-Khorus-Jungreben innerhalb weniger Stunden zielgenau in den Boden. Die Winzer wollen damit ihr Potential für den künftigen Weinbau im Elbtal ermitteln. Blütenmuskateller, eine Kreuzung aus Severny und Muscat Blanc, entstand 1947 und wird bereits in Österreich angebaut. Er treibt spät aus und ist weniger anfällig für Spätfröste. Auch die Neuzüchtung Merlot Khorus ist sehr widerstandsfähig gegen Frost und vereinzelt im Tessin (Schweiz) im Anbau. (fb)