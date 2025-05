Meta kürzt mehr als 2.000 Jobs in Spanien

Barcelona. Telus International, der mit der Moderation von Facebook- und Instagram-Inhalten beauftragte Konzern, baut an seinem Sitz in Spanien sämtliche Stellen ab. Die Verträge aller Moderatoren in Barcelona würden beendet, erklärte die Gewerkschaft Comisiones Obreras (CCOO) am Montag. Demnach hätten sich CCOO und Telus, das vor Ort unter Barcelona Digital Services firmiert, auf einen vorläufigen Sozialplan für die insgesamt 2.059 betroffenen Beschäftigten geeinigt. Dieser sehe die »höchstmögliche gesetzliche Abfindung« vor. Zuvor hatte Meta den Vertrag mit Telus International gekündigt. (AFP/jW)