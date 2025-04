Bayern: Söder will 2028 wieder antreten

Peter Kneffel/dpa Hat noch lange nicht genug: Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder

München. CSU-Chef Markus Söder will bei der nächsten Landtagswahl in Bayern 2028 für eine erneute Amtszeit als Ministerpräsident antreten. »Franz Josef Strauß hat einmal gesagt: An der Spitze meiner Nachfolger stehe ich selbst an erster Stelle«, sagte der amtierende Regierungschef dem Münchner Merkur (Mittwoch). Sofern die Wähler und seine Partei es wollten, »werde ich auch 2028 bereit sein«. 2018 hatte Söder sich für eine Begrenzung der Amtszeiten für bayerische Ministerpräsidenten auf zehn Jahre starkgemacht. »Was man in zehn Jahren nicht schafft, ist auch später nicht mehr möglich«, sagte er damals. Nachdem ihm jedoch die Opposition im Landtag bei der dafür notwendigen Verfassungsänderung ihre Stimmen verweigert hatte, scheiterte der Plan. Sie warf Söder vor, die Verfassung aus rein wahltaktischen Gründen ändern zu wollen. (dpa/jW)