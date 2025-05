US-Zentralbankchef vor Sitzung unter Druck

Washington. Seit Wochen nimmt US-Präsident Donald Trump den Präsidenten der Zentralbank Fed unter Beschuss. Jerome Powell sei ein »großer Loser« und müsse endlich die Leitzinsen senken, so Trump. In dieser Woche richten sich alle Augen nun auf die Sitzung der Federal Reserve (Fed) ab Dienstag. Der sogenannte Offenmarktausschuss (FOMC) der Fed berät unter Powells Leitung. Experten rechnen damit, dass der Fed-Chef am Mittwoch verkündet, den Leitzins wie bisher in der Spanne von 4,25 bis 4,5 Prozent zu belassen. Trump macht dagegen massiv Druck. (AFP/jW)