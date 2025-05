Grünere Stadt – weniger Hitzeopfer

Melbourne/London. Gäbe es mehr Pflanzen in Städten, könnte die Zahl der Hitzeopfer deutlich sinken. Würde die Vegetation in städtischen Arealen weltweit um 30 Prozent zunehmen, so würde die Zahl der hitzebedingten Todesfälle einer Studie zufolge um etwa ein Drittel abnehmen. Besonders stark von dem Grün profitieren könnten Stadtbewohner in Süd- und Osteuropa sowie in Süd- und Ostasien, schreibt das internationale Forschungsteam um Yuming Guo von der australischen Monash University im Fachjournal The Lancet Planetary Health. (dpa/jW)