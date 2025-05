Warren Buffet übergibt an Nachfolger

Washington. Der einflussreiche US-Investor Warren Buffett will sich zum Jahresende aus der Führung seiner Holdinggesellschaft Berkshire Hathaway zurückziehen. Er werde vorschlagen, dass sein designierter Nachfolger Greg Abel Chef des Unternehmens werde, sagte Buffett am Sonnabend bei der jährlichen Aktionärsversammlung von Berkshire Hathaway in Omaha im US-Bundesstaat Nebraska. Buffett ist 94 Jahre alt und gilt dem Kapital als Legende; er wird auch das »Orakel von Omaha« genannt. Buffett zählt zu den reichsten Menschen der Welt. Forbes schätzt sein Vermögen auf 168,2 Milliarden Dollar. (AFP/jW)