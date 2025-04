Flughäfen: Kommission nimmt Schlichtung an

Berlin. In der Tarifauseinandersetzung für die Beschäftigten der Bodenverkehrsdienste an Deutschlands Flughäfen hat die Verdi-Tarifkommission die Schlichtungsempfehlung angenommen. Das Ergebnis gehe über die von Verdi geforderte Übertragung der Tarifeinigung im öffentlichen Dienst hinaus, erklärte Verdi-Verhandlungsführer Oliver Bandosz am Dienstag. Die Gewerkschaft habe »finanzielle Verbesserungen mit einer Verlängerung der Laufzeit« erreichen können. Das Ergebnis sieht Lohnerhöhungen um insgesamt 5,8 Prozent, Schichtzulagen, Sonderzahlungen und einen zusätzlichen Urlaubstag vor. Der Vertrag läuft bis Ende März 2027. (AFP/jW)