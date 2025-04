Hamburg: SPD und Grüne signieren Koalitionsvertrag

Hamburg. SPD und Grüne haben am Dienstag in Hamburg ihren Koalitionsvertrag unterzeichnet, wie der NDR berichtete. Darin vorgesehen sind unter anderem milliardenschwere Investitionen in Infrastruktur, Nahverkehr, Klimaschutz und Bildung. Am Montag hatten die Grünen in einer Landesmitgliederversammlung offiziell dafür gestimmt, die seit 2015 bestehende Koalition mit der SPD weiterzuführen. Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) könnte sich dann am 7. Mai in der Bürgerschaft zur Wiederwahl stellen. (jW)