Ford: IG-Metall-Vorstand billigt Urabstimmung

Köln. Der Vorstand der IG Metall hat der Urabstimmung von Beschäftigten des Kölner Ford-Werks zugestimmt. Wie die Gewerkschaft am Dienstag mitteilte, werde man innerhalb der kommenden Woche, »im Zeitraum vom 5. bis 7. Mai, mit den Wahlurnen vor den Werkstoren stehen«. Nach einer erfolgreichen Urabstimmung wäre der Weg frei »für befristete oder unbefristete Streiks«, erklärte demnach Kerstin D. Klein, die Erste Bevollmächtigte der IG Metall Köln-Leverkusen. Wie diese Ausstände dann aussehen sollen, entscheide die betriebliche Streikleitung.

Die Tarifkommission der Gewerkschaft hatte in den Sozialtarifverhandlungen bei Ford einen Antrag auf Urabstimmung gestellt, nachdem die Kapitalseite die Aufgabe des Kündigungsschutzes gefordert hatte. Die IG Metall wolle den Ford-Verhandlern nun entschlossen ihre Stärke entgegensetzen, hieß es in einer Mitteilung am Montag. (jW)