Attentat auf General in Libyen

Tripolis. Die libyschen Behörden gaben bekannt, dass am Sonntag der Brigadegeneral der libyschen Armee Ali Ramadan Al-Rajani bei einem Angriff nicht identifizierter bewaffneter Männer auf sein Haus südlich der Hauptstadt Tripolis getötet worden sei.

Das berichtete der Sender Africa News am Montag. Hintergrund des Attentats sollen Auseinandersetzungen zwischen zwei rivalisierenden bewaffneten Gruppen in der Region sein. (jW)