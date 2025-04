Tödlicher Anschlag in Pakistan

Islamabad. In Pakistan sind am Montag bei einem Bombenanschlag im Nordwesten des Landes nach Polizeiangaben sieben Menschen getötet und mindestens ein Dutzend weitere verletzt worden. Der Vorfall habe sich auf einem überfüllten Marktplatz in der Provinz Khyber Pakhtunkhwa ereignet, teilte ein Polizeisprecher mit. Die Polizei geht von einem Racheakt bewaffneter Gruppen aus. Ziel sei ein Kommandant der pakistanischen Taliban gewesen, der sich den Behörden ergeben und am Tatort aufgehalten habe. (dpa/jW)