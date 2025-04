Indien: Marine kauft »Rafale«-Jets

Neu-Delhi. Indien hat einen Vertrag zum Kauf von 26 Kampfflugzeugen des Typs »Rafale« aus Frankreich für die eigene Marine unterzeichnet. Die zwischenstaatliche Vereinbarung schließe einen Technologietransfer ein, um Waffen aus indischer Produktion integrieren zu können, teilte das Verteidigungsministerium in Neu-Delhi am Montag mit. Der Lieferauftrag, der in diesem Monat vom indischen Sicherheitskabinett gebilligt worden war, habe einen Umfang von umgerechnet 6,53 Milliarden Euro. (dpa/jW)